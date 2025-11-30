مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

انضمام فريق جديد.. الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2029

كتب : محمد عبد الهادي

11:03 ص 30/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فلامنجو يتوّج بكأس ليبرتادوريس
  • عرض 7 صورة
    فلامنجو
  • عرض 7 صورة
    فلامنجو يتوّج بكأس ليبرتادوريس
  • عرض 7 صورة
    فلامنجو يتوّج بكأس ليبرتادوريس
  • عرض 7 صورة
    فلامنجو يتوّج بكأس ليبرتادوريس
  • عرض 7 صورة
    فلامنجو يتوّج بكأس ليبرتادوريس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

بدأت ملامح النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2029 تتضح مبكرًا، بعدما ضمنت عدة فرق مقاعدها في البطولة العالمية وفقًا لنتائج مشاركاتها القارية خلال الفترة الماضية.

وجاء آخر الأندية المنضمة، فريق فلامنجو البرازيلي، بعدما حقق فوزًا هامًا على غريمه بالميراس أمس السبت، في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وحتى الآن، تأكدت مشاركة باريس سان جيرمان ممثل الكرة الفرنسية، إلى جانب الأهلي السعودي الذي واصل حضوره القاري اللافت، إضافة إلى بيراميدز كأول نادٍ مصري يحجز مقعده في نسخة موسعة من البطولة.

ومن قارة أمريكا الجنوبية، ضمن فلامينجو البرازيلي مشاركته، فيما حجز كروز أزول المكسيكي بطاقته عن قارة أمريكا الشمالية.

اقرأ أيضًا:

"ثأر بعد 4 سنوات".. فلامنجو يلدغ بالميراس ويتوّج بكأس كوبا ليبرتادوريس

سلام لأبو تريكة وآلة حادة.. كيف تغير موقف جماهير الجيش الملكي تجاه الأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فلامنجو بالميراس كوبا ليبرتادوريس كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2029

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية