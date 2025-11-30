كتب- محمد عبدالهادي:

بدأت ملامح النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2029 تتضح مبكرًا، بعدما ضمنت عدة فرق مقاعدها في البطولة العالمية وفقًا لنتائج مشاركاتها القارية خلال الفترة الماضية.

وجاء آخر الأندية المنضمة، فريق فلامنجو البرازيلي، بعدما حقق فوزًا هامًا على غريمه بالميراس أمس السبت، في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وحتى الآن، تأكدت مشاركة باريس سان جيرمان ممثل الكرة الفرنسية، إلى جانب الأهلي السعودي الذي واصل حضوره القاري اللافت، إضافة إلى بيراميدز كأول نادٍ مصري يحجز مقعده في نسخة موسعة من البطولة.

ومن قارة أمريكا الجنوبية، ضمن فلامينجو البرازيلي مشاركته، فيما حجز كروز أزول المكسيكي بطاقته عن قارة أمريكا الشمالية.

