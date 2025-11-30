الموعد والقناة الناقلة لمباراة وست هام وليفربول

"موقف محمد صلاح".. تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة وست هام

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق ليفربول لظهور جديد بالنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي حين يحل ضيفًا على نظيره وست هام.

موعد مباراة وست هام وليفربول

ليفربول يحل ضيفًا على نظيره وست هام عند 04:05 عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة وست هام وليفربول

مباراة وست هام وليفربول من المقرر أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

ترتيب وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر وكذلك عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام أصحاب المراكز من الثاني عشر إلى العاشر.

ويحتل فريق وست هام قبل المباراة المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

