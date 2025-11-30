مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

الموعد والقناة الناقلة لمباراة وست هام وليفربول

كتب : مصراوي

10:29 ص 30/11/2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق ليفربول لظهور جديد بالنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي حين يحل ضيفًا على نظيره وست هام.

موعد مباراة وست هام وليفربول

ليفربول يحل ضيفًا على نظيره وست هام عند 04:05 عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة وست هام وليفربول

مباراة وست هام وليفربول من المقرر أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

ترتيب وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر وكذلك عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام أصحاب المراكز من الثاني عشر إلى العاشر.

ويحتل فريق وست هام قبل المباراة المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

اقرأ أيضًا:

الجيش الملكي يكشف سبب أحداث شغب مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سلام لأبو تريكة وآلة حادة.. كيف تغير موقف جماهير الجيش الملكي تجاه الأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول محمد صلاح وست هام ضد ليفربول موعد مباراة وست هام وليفربول ترتيب ليفربول الدوري الإنجليزي

