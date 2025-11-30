الجيش الملكي يعتذر للأهلي عن ما حدث في مباراة دوري أبطال أفريقيا

هل يجب على مرموش اتخاذ طريق صلاح المفاجيء.. ماذا حدث قبل 10 سنوات؟

شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي تطورًا سريعًا في الأحداث؛ إذ بدأ الأمر بلافتتين طيبتين من الجماهير المغربية، وانتهى باشتباكات وأزمة حادة بين الطرفين.

لافتتان طيبتان من جماهير الجيش الملكي المغربي

أرسلت جماهير الجيش الملكي المغربية السلام إلى محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، ورفعت لافتة في مدرجات ملعب "الأمير مولاي الحسن" كُتب عليها: "سلام لأبو تريكة وتحية.. رمز صدق وأنف عزة أبية".

وتلتها لافتة أخرى لرثاء شهداء الكرة المصرية: 74 مشجعًا من جماهير الأهلي و20 مشجعًا من جماهير الزمالك، وكُتب فيها: "74، 20.. روحٌ وريحان لأرواحٍ عطرها يفوح في كل مكان".

آلة حادة واشتباكات بين اللاعبين

إلا أن هذه الروح الرياضية لم تستمر طويلًا، وتوترت الأجواء سريعًا عندما سجّل محمود تريزيجيه هدف التعادل للأهلي، فقامت جماهير الجيش الملكي المغربي بإلقاء آلة حادة على لاعبي الأحمر.

وبعدها اشتبك لاعبو الجيش الملكي المغربي والأهلي، قبل أن تستمر جماهير الأول في أعمال الشغب وإلقاء الزجاجات على لاعبي الأهلي.