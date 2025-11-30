مباريات الأمس
إعلان

سلام لأبو تريكة وآلة حادة.. كيف تغير موقف جماهير الجيش الملكي تجاه الأهلي؟

كتب : هند عواد

06:05 ص 30/11/2025
شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي تطورًا سريعًا في الأحداث؛ إذ بدأ الأمر بلافتتين طيبتين من الجماهير المغربية، وانتهى باشتباكات وأزمة حادة بين الطرفين.

لافتتان طيبتان من جماهير الجيش الملكي المغربي

أرسلت جماهير الجيش الملكي المغربية السلام إلى محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، ورفعت لافتة في مدرجات ملعب "الأمير مولاي الحسن" كُتب عليها: "سلام لأبو تريكة وتحية.. رمز صدق وأنف عزة أبية".

وتلتها لافتة أخرى لرثاء شهداء الكرة المصرية: 74 مشجعًا من جماهير الأهلي و20 مشجعًا من جماهير الزمالك، وكُتب فيها: "74، 20.. روحٌ وريحان لأرواحٍ عطرها يفوح في كل مكان".

آلة حادة واشتباكات بين اللاعبين

إلا أن هذه الروح الرياضية لم تستمر طويلًا، وتوترت الأجواء سريعًا عندما سجّل محمود تريزيجيه هدف التعادل للأهلي، فقامت جماهير الجيش الملكي المغربي بإلقاء آلة حادة على لاعبي الأحمر.

وبعدها اشتبك لاعبو الجيش الملكي المغربي والأهلي، قبل أن تستمر جماهير الأول في أعمال الشغب وإلقاء الزجاجات على لاعبي الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والجيش الملكي الأهلي أبو تريكة شهداء الأهلي والزمالك جماهير الجيش الملكي المغربي

