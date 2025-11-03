"بالورود".. 15 صورة من استقبال بعثة الأهلي في الإمارات

"جاهزين للتعاون".. تعليق مثير من حساب باريس سان جيرمان على مسلسل ابن النادي

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإمارات، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات.

ويستعد المارد الأحمر للمشاركة في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى 9 من الشهر ذاته.

وتم استقبال بعثة فريق النادي الأهلي، بالورود فور وصولهم إلى مطار دبي، قبل التوجه إلى مدينة العين للتواجد في فندق الإقامة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر.

وكان المارد الأحمر تعادل أمام المصري البورسعيدي أمس الأحد سلبيا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن الأهلي يعد حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

