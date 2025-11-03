مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

0 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

- -
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

03:11 م 03/11/2025

مباراة الأهلي وإيجل نوار (2) (1)

أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26، عن مواجهات نارية للنادي الأهلي بالمجموعة الثانية.

ووقع المارد الأحمر في المجموعة الثاني بجانب كل من: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي ضد شبيبة القبائل - 21 أو 22 نوفمبر 2025

الجيش الملكي ضد الأهلي - 28 أو 29 نوفمبر 2025

الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير 2026

يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير 2026

شبيبة القبائل ضد الأهلي - 6 أو 7 فبراير 2026

الأهلي ضد الجيش الملكي - 13 أو 14 فبراير 2026

تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري - صنداونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني - بيراميدز المصري - الهلال السوداني - يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: بترو أتليتكو الأنجولي - الجيش الملكي المغربي - مولودية الجزائر - ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري - الملعب المالي - سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي - باور ديناموز الزامبي.

الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم قرعة دوري أبطال أفريقيا مجموعة الأهلي مواعيد مباريات الأهلي

