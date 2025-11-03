مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا
كتب : محمد القرش
مباراة الأهلي وإيجل نوار (2) (1)
أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26، عن مواجهات نارية للنادي الأهلي بالمجموعة الثانية.
ووقع المارد الأحمر في المجموعة الثاني بجانب كل من: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني.
مواعيد مباريات الأهلي
الأهلي ضد شبيبة القبائل - 21 أو 22 نوفمبر 2025
الجيش الملكي ضد الأهلي - 28 أو 29 نوفمبر 2025
الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير 2026
يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير 2026
شبيبة القبائل ضد الأهلي - 6 أو 7 فبراير 2026
الأهلي ضد الجيش الملكي - 13 أو 14 فبراير 2026
تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا
التصنيف الأول: الأهلي المصري - صنداونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - نهضة بركان المغربي.
التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني - بيراميدز المصري - الهلال السوداني - يانج أفريكانز التنزاني.
التصنيف الثالث: بترو أتليتكو الأنجولي - الجيش الملكي المغربي - مولودية الجزائر - ريفرز يونايتد النيجيري.
التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري - الملعب المالي - سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي - باور ديناموز الزامبي.