مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش

أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26، عن مواجهات نارية للنادي الأهلي بالمجموعة الثانية.

ووقع المارد الأحمر في المجموعة الثاني بجانب كل من: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي ضد شبيبة القبائل - 21 أو 22 نوفمبر 2025

الجيش الملكي ضد الأهلي - 28 أو 29 نوفمبر 2025

الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير 2026

يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير 2026

شبيبة القبائل ضد الأهلي - 6 أو 7 فبراير 2026

الأهلي ضد الجيش الملكي - 13 أو 14 فبراير 2026

تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري - صنداونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني - بيراميدز المصري - الهلال السوداني - يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: بترو أتليتكو الأنجولي - الجيش الملكي المغربي - مولودية الجزائر - ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري - الملعب المالي - سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي - باور ديناموز الزامبي.