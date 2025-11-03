"ركع وأشار إلى السماء".. ديكلان رايس يكشف سر احتفاله المؤثر ضد بيرنلي

بعد الهجوم على صلاح.. فان دايك يرد على واين روني

كشف ديكلان رايس عن الأسباب وراء احتفاله بتسجيل هدف لفريق أرسنال في مرمى بيرنلي، بعد وفاة أحد أفراد عائلته.

وسجل رايس الهدف الثاني للمدفعجية في فوزهم 2-0 على ملعب تيرف مور بضربة رأس قوية في الدقيقة 35.

وبعد تسجيله الهدف، ركع لاعب خط وسط منتخب إنجلترا على أرض الملعب وأشار بيديه إلى السماء تكريما لعمته الراحلة بيف.

وفي حديثه بعد المباراة، أشاد رايس بعمته التي كانت داعمة قوية لمسيرته المهنية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" قال ديكلان: "توفيت عمتي قبل مباراة فولهام، أحببتها حتى الموت".

وأضاف: "سافرت إلى كل مكان لتُراقبني مع أمي، أعلم أنها تُراقبني من الأسفل، فكان هذا الاحتفال لها".

ونشر رايس عبر حسابه على "إنستجرام" بعد الفوز على بيرنلي، صورة لهما وهما يحتضنان بعضهما في ملعب الإمارات، وعلق: "كان ذلك لكِ اليوم يا بيف، أعلم أنكِ تنظرين إليّ باستخفاف أحبكِ للأبد".

ورفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة من 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، موسعًا سلسلة انتصاراته إلى تسعة في جميع المسابقات، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوزه العاشر على التوالي اليوم الثلاثاء عندما يحل ضيفًا على سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.