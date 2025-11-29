قرار عاجل من الزمالك بشأن حكم مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.(عبر بيان رسمي)

وأكد النادي في شكواه أن الأخطاء التحكيمية أثرت على النتيجة النهائية للمباراة، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق ركلة جزاء لصالح اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح سجله التونسي سيف الدين الجزيري دون مبرر واضح، كما أشار الزمالك إلى الإفراط في إشهار البطاقات الصفراء للاعبيه طوال المباراة.

وطالب الزمالك في شكواه الاتحاد الأفريقي بالتدخل واختيار الحكام المناسبين لتقليل ظاهرة الأخطاء التحكيمية التي تؤثر على نتائج المباريات في البطولة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في المباريات المقبلة، بدءًا من الجولة الثالثة لدور المجموعات، نظرًا لأهميتها في الحفاظ على نزاهة المسابقة.

وأوضح النادي أن الوقت أصبح مناسبًا لاتخاذ القرارات التي تُحسّن منظومة التحكيم في البطولات الأفريقية، بما فيها كأس الكونفدرالية.

