"سكينة معجون".. 10 صور لأحداث الشغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي

كتب - يوسف محمد:

11:31 م 28/11/2025
شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي، أحداث مؤسفة من قبل بعض الجماهير تجاه لاعبي النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وعقب تسجيل محمود حسن تريزيجيه، هدف تعادل النادي الأهلي في الدقيقة 68 من عمر المباراة، نجح الجيش الملكي بعد أقل من دقيقتين في تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يقوم حكم المباراة بإلغائه بداعي التسلل.

وفور إلغاء الحكم الهدف، قامت جماهير الجيش الملكي، التي كانت تتواجد خلف مرمى مصطفى شوبير حارس الأهلي بإلقاء آلة حادة على لاعبي الفريق "سكينة معجون"، مما تسبب في أزمة كبيرة بين لاعبي الفريقين.

وتسبب هذا التصرف من قبل جماهير الجيش، الملكي في حدوثة مشادة قوية من لاعبي الفريقين، حيث أصر لاعبي المارد الأحمر على تسليم هذه الآلة الحادة إلى مراقب المباراة، ليتدخل لاعبي الجيش الملكي ويحاولون منعهم من ذلك، لتبدأ مشادة قوية بين لاعبي الفريقين.

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع الجيش الملكي رصيده من النقاط إلى النقطة نقطة وحيدة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

أقرأ أيضًا:

مجموعة الزمالك.. المصري يعزز الصدارة بثلاثية أمام زيسكو

عمر جابر: "مباراة كايزر تشيفز ستكون مختلفة عن ستيلينبوش"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي النادي الأهلي مباراة الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

