صدمة لصلاح.. قائمة القمصان الأكثر مبيعا في عام 2025

كتب : هند عواد

01:24 م 28/11/2025
    حزن صلاح بعد إهدار ركلة جزاء أمام لورنموث موسم 2022-2023
    محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)

يتصدر قميص الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، قائمة القمصان الأكثر مبيعًا خلال عام 2025، فيما يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز السابع.

ووفقًا لحساب "Score 90" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يتربع لامين يامال على قائمة أكثر 10 قمصان مبيعًا حول العالم خلال عام 2025، بواقع 1.315 مليون قميص.

ويأتي رونالدو، نجم النصر السعودي، في المركز السابع بـ925 ألف قميص، بينما غاب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن القائمة.

وجاءت قائمة أكثر 10 قمصان مبيعًا خلال العام كالآتي:

لامين يامال - برشلونة: 1.315 مليون قميص

ليونيل ميسي - إنتر ميامي: 1.278 مليون

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة: 1.11 مليون

كيليان مبابي - ريال مدريد: 1.02 مليون

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد: 992 ألفًا

جيورجيان دي أراسكايتا - فلامنجو البرازيلي: 975 ألفًا

كريستيانو رونالدو - النصر: 925 ألفًا

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد: 878 ألفًا

هاري كين - بايرن ميونخ: 867 ألفًا

رودريجو جوس - ريال مدريد: 798 ألفًا

محمد صلاح صدمة محمد صلاح ليفربول القمصان الأكثر مبيعا

