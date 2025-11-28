مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

"تجربة لا تنسى".. مفاجأة من كايزر تشيفز قبل مواجهة الزمالك

كتب : هند عواد

01:11 م 28/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مران الزمالك (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد شحاتة من مران الزمالك
  • عرض 7 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    جهاد وحسام عبد المجيد من مران الزمالك
  • عرض 7 صورة
    خوان بيزيرا من مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إقامة حفل غنائي ضخم، قبل مباراة الزمالك، المقرر لها عصر غدا الأحد، في الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي كايزر تشيفز على موقع التغريدات "إكس": "ملكة ليمبوبو، ماخادزي، قادمة إلى ملعب بيتر موكابا، الزمالك ضد كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية، كرة قدم + ترفيه = تجربة لا تُنسى".

Screenshot 2025-11-28 132702

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز، في الثالثة عصر غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

مساعد مدرب سوريا يكشف "لمصراوي" استعدادات المنتخب وخطط التطوير قبل كأس العرب

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز الكونفدرالية الأفريقية مفاجأة من كايزر تشيفز للزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"لما جالي الدور عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)