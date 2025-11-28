"تجربة لا تنسى".. مفاجأة من كايزر تشيفز قبل مواجهة الزمالك

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إقامة حفل غنائي ضخم، قبل مباراة الزمالك، المقرر لها عصر غدا الأحد، في الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي كايزر تشيفز على موقع التغريدات "إكس": "ملكة ليمبوبو، ماخادزي، قادمة إلى ملعب بيتر موكابا، الزمالك ضد كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية، كرة قدم + ترفيه = تجربة لا تُنسى".

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز، في الثالثة عصر غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

مساعد مدرب سوريا يكشف "لمصراوي" استعدادات المنتخب وخطط التطوير قبل كأس العرب



التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا



