مساعد مدرب سوريا يتحدث لـ"مصراوي" عن احتمال مواجهة مصر في كأس العرب

تحدّث خالد غنيم، مساعد مدرب منتخب سوريا، عن مشاركة "نسور قاسيون" في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن البطولة أصبحت محطة مهمة تجمع منتخبات قوية من إفريقيا وآسيا، حيث يرى أن المنافسة تمنح اللاعبين فرصة حقيقية لإثبات أنفسهم، كما تمنح الجهاز الفني اختبارًا واضحًا لمستوى الفريق تحت ضغط المباريات الرسمية وفي أجواء مختلفة تمامًا عن المعسكرات العادية.

وعن دافع سوريا لدخول البطولة، أشار غنيم في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إلى أن الهدف الأول هو تقديم أفضل أداء ممكن، وإبراز هوية الفريق وشخصيته التكتيكية الجديدة، هو يدرك حجم التحدي، لكنه يؤمن في الوقت ذاته بشغف اللاعبين ورغبتهم في إثبات قدرة المنتخب على المنافسة. فوز الكأس هو حلم كل المشاركين، لكن الواقعية تحكم خطوات سوريا؛ مباراة تلو الأخرى، وثبات في المستوى قد يقودهم طبيعيًا نحو الأدوار المتقدمة.

وفي تقييمه لمجموعة سوريا، يؤكد أنها مجموعة "صعبة جدًا" رغم غياب الصف الأول عن معظم المنتخبات. فمنتخب قطر يمتلك أفضلية الأرض والجمهور واستقرارًا فنيًا ولاعبين من دوري قوي. بينما تتمتع تونس بثقل تكتيكي وهوية واضحة متوارثة منذ سنوات رغم الغيابات. أما فلسطين، ففريق بروح قتالية عالية واستقرار فني، يعززها زخم الانتصارات في الفترة الأخيرة ومنافسته حتى اللحظة الأخيرة على بطاقة المونديال. وسط هذا كله، يدخل المنتخب السوري البطولة بطموح التطوير، وبفكرة تغيير شكل الفريق والمنافسة في كل مباراة. وبرأي غنيم، فإن التفاصيل الصغيرة ستكون الفاصلة؛ من يخطئ أقل سيصل.

ولم يبتعد الحديث عن سيناريو مواجهة محتملة بين مصر وسوريا، حيث قال غنيم إنه عاش التجربة سابقًا حين واجه مصر مع سلطنة عمان. فمصر بلده، وهذا لا يتغير، لكن مهنيًا هو جزء من مشروع كامل مع منتخب سوريا. وإن حدثت المواجهة، فسيستمتع قلبه بمباراة كبيرة بين منتخبين قريبين منه، بينما يذهب عقله وتركيزه بالكامل لسوريا، فهذا هو معنى الاحتراف الحقيقي.

ستشهد قطر بين 1 و18 ديسمبر 2025 إقامة النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.