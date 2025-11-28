مباريات الأمس
إعلان

موعد مباراة المصري وزيسكو في كأس الكونفدرالية والقناة الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

04:30 ص 28/11/2025
يلاقي فريق المصري البورسعيدي نظيره زيسكو يونايتد النيجيري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وزيسكو

وتقام مباراة المصري وزيسكو اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/26.

ومن المقرر إذاعة المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 7" لنقل اللقاء.

ترتيب الفريقين في المجموعة

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق زيسكو المركز الرابع دون أي رصيد من النقاط.

المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية مباراة المصري البورسعيدي

