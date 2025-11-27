أول تعليق من رونالدو بعد تتويج البرتغال بكأس العالم تحت 17 عامًا

تحدث الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريق أمام الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها غدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ياس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحترم فريق الجيش الملكي ونعرف قدراته الكبيرة، لكننا جاءنا إلى هنا بهدف تحقيق الفوز، نحن مطالبون بالفوز في أي مباراة نخوضها".

وأضاف: "دائما ما يساعد الضغط اللاعبين في إخراج أفضل ما لديهم، من أجل تحقيق الفوز، لذلك ليس لدي أي قلق من الضغط الجماهيري في مباراة الغد أمام الجيش الملكي".

وتابع: "لا أعرف لماذا لا تتواجد تقنية الفيديو في مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خاصة وأنها باتت جزء حيوي وأساسي من لعبة كرة القدم".

واختتم توروب تصريحاته: "عدم وجود تقنية الفيديو في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أمر غير جيد ولكن علينا التعامل مع هذا الأمر".

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد استهل مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، بالفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

