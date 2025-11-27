مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

1 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

2 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 2
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 0
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

- -
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

"للمرة الأولى".. منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين بالفوز على النمسا

كتب - يوسف محمد:

09:06 م 27/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب البرتغال تحت 17 عاما
  • عرض 4 صورة
    كأس العالم للناشئين (1)
  • عرض 4 صورة
    كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

حقق منتخب البرتغال تحت 17 عاما، كأس العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب النمسا، في نهائي البطولة اليوم.

وتمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز على حساب نظيره النمساوي بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب "خليفة الدولي" بقطر.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتوج فيها منتخب البرتغال بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، حيث كان أفضل إنجاز هو الحصول على المركز الثالث.

وكان منتخب البرتغال، تأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب البرازيل، في نصف النهائي كأس العالم للناشئين.

وفي المقابل كان منتخب النمسا تأهل إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب إيطاليا في نصف النهائي بنتيجة هدفين دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب البرتغال تحت 17 عاما كأس العالم للناشئين البرتغال والنمسا فوز البرتغال بكأس العالم للناشئين

أخبار

