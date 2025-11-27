حقق منتخب البرتغال تحت 17 عاما، كأس العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب النمسا، في نهائي البطولة اليوم.

وتمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز على حساب نظيره النمساوي بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب "خليفة الدولي" بقطر.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتوج فيها منتخب البرتغال بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، حيث كان أفضل إنجاز هو الحصول على المركز الثالث.

وكان منتخب البرتغال، تأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب البرازيل، في نصف النهائي كأس العالم للناشئين.

وفي المقابل كان منتخب النمسا تأهل إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب إيطاليا في نصف النهائي بنتيجة هدفين دون مقابل.

