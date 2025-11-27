مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

بمبلغ ضخم.. نيمار يستحوذ على إرث الأسطورة البرازيلية بيليه

كتب : هند عواد

02:14 م 27/11/2025
استحوذت شركة "إن آر سبورتس"، لمالكها والد النجم البرازايلي نيمار سانتوس جونيور، لاعب سانتوس، على العلامة التجارية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

وأعلن والد نيمار، مالك شركة "إن آر سبورتس"، في متحف بيليه، قائلا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "نحن فخورون بالوصول إلى هذا الإنجاز، أعتقد أنها علامة تجارية قوية للغاية. نريد تعزيز هويتها وإيصالها إلى الحاضر".

وأفادت تقارير برازيلية، بان استحواذ شركة نيمار على العلامة التجارية لبيليه، جاء مقابل 18 مليون دولار.

وتولت ابنة الأسطورة بيليه، فلافيا، إتمام الصفقة، وقالت: "لا أجد كلماتٍ تصف شعوري بعودة علامةٍ تُجسّد الروح والإنسانية والحب. إنها لا تُقدّر بثمن... وبصفتي ابنته، أشعر بالفخر والسعادة".

ووصفت شركة "إن آر سبورتس"، الصفقة بأنها إعادة إلى أحد أعظم الرموز في تاريخ الرياضة العالمية، وخطوة للحفاظ على إرث ملك كرة القدم وتوسيعه وإثرائه.

نيمار بيليه إرث بيليه العلامة التجارية لبيليه

