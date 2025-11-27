بمبلغ ضخم.. نيمار يستحوذ على إرث الأسطورة البرازيلية بيليه

استحوذت شركة "إن آر سبورتس"، لمالكها والد النجم البرازايلي نيمار سانتوس جونيور، لاعب سانتوس، على العلامة التجارية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

وأعلن والد نيمار، مالك شركة "إن آر سبورتس"، في متحف بيليه، قائلا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "نحن فخورون بالوصول إلى هذا الإنجاز، أعتقد أنها علامة تجارية قوية للغاية. نريد تعزيز هويتها وإيصالها إلى الحاضر".

وأفادت تقارير برازيلية، بان استحواذ شركة نيمار على العلامة التجارية لبيليه، جاء مقابل 18 مليون دولار.

وتولت ابنة الأسطورة بيليه، فلافيا، إتمام الصفقة، وقالت: "لا أجد كلماتٍ تصف شعوري بعودة علامةٍ تُجسّد الروح والإنسانية والحب. إنها لا تُقدّر بثمن... وبصفتي ابنته، أشعر بالفخر والسعادة".

ووصفت شركة "إن آر سبورتس"، الصفقة بأنها إعادة إلى أحد أعظم الرموز في تاريخ الرياضة العالمية، وخطوة للحفاظ على إرث ملك كرة القدم وتوسيعه وإثرائه.