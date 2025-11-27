تمكن فريق ريال مدريد أمس الأربعاء من تحقيق فوزا كبيرا، على حساب نظيره أولمبياكوس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة ريال مدريد أمام أولمبياكوس، تألق النجم الفرنسي كليان مبابي، الذي نجح في تسجيل 4 أهداف في اللقاء "سوبر هاتريك"، ليقود فريقه للفوز على أولمبياكوس.

وبهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 12 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أولمبياكوس، عند النقطة رقم 2 في المركز رقم 33 بمرحلة الدوري بدوري الأبطال.

كيليان مبابي احتاج لـ 7 دقائق فقط ليثبت افضليته



الدقيقة 22 سجل الأول — اسيست فينيسيوس



الدقيقة 24 سجل الثاني — اسيست اردا غولر



الدقيقة 29 سجل الثالث— اسيست كامافينجا



اي من كان سيمرر الكره فسوف تجد القووتت ستجد المتعطش للاهداف كيليان مبابي🤍🤍🐐

pic.twitter.com/MfB6XU8tBB — khalid (@k1if0) November 26, 2025