كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

"رباعية مبابي".. فيديو أهداف ريال مدريد في مرمى أولمبياكوس بدوري الأبطال

كتب ـ محمد الميموني:

01:46 ص 27/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (2)
  • عرض 10 صورة
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)
  • عرض 10 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي الملغي
  • عرض 10 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي
  • عرض 10 صورة
    احتفال مبابي
  • عرض 10 صورة
    احتفال مبابي
  • عرض 10 صورة
    الرقم الجديد لقميص مبابي
  • عرض 10 صورة
    مبابي بعد هدفه في دورتموند
  • عرض 10 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد

تمكن فريق ريال مدريد أمس الأربعاء من تحقيق فوزا كبيرا، على حساب نظيره أولمبياكوس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة ريال مدريد أمام أولمبياكوس، تألق النجم الفرنسي كليان مبابي، الذي نجح في تسجيل 4 أهداف في اللقاء "سوبر هاتريك"، ليقود فريقه للفوز على أولمبياكوس.

وبهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 12 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أولمبياكوس، عند النقطة رقم 2 في المركز رقم 33 بمرحلة الدوري بدوري الأبطال.

مبابي كليان مبابي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

