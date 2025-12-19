مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 1
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

0 0
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول التعاقد مع كيروش رئيسًا للجنة الفنية

كتب : محمد عبد الهادي

08:10 م 19/12/2025
  عرض 11 صورة
    كارلوس كيروش
    كيروش مع أحمد رفعت
    كارلوس كيروش يحصل على الدكتوراه الفخرية (3)
    كارلوس كيروش يحصل على الدكتوراه الفخرية (1)
    كيروش
    كيروش
    بيسيرو وكارلوس كيروش
    كارلوس كيروش
    كارلوس كيروش
    كارلوس كيروش

شهدت الساعات الماضية أنباء قوية عن رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مديرا فنيًا للاتحاد المصري.

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول التعاقد مع كيروش رئيسًا للجنة الفنية

وكان الاتحاد المصري قد أعلن اليوم الجمعة، عن رحيل علاء نبيل من اللجنة الفنية للاتحاد بنهاية الموسم، وسط أنباء عن عودة كيروش لشغل رئيس اللجنة.

في هذا السياق، نفي الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب مدير فني للاتحاد، موضحًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وأضاف الأمين العام للاتحاد أن تداول مثل هذه الأخبار غير الدقيقة من شأنه إثارة البلبلة والارتباك دون مبرر.

ودعي مصطفي عزام إلى تحري الدقة، والرجوع إلى البيانات والمصادر الرسمية للاتحاد قبل نشر أو تداول أي أخبار، خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية والفنية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كارلوس كيروش اتحاد الكرة منتخب مصر علاء نبيل

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

