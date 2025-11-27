لم يكن انتصار بنفيكا مساء أمس في بطولة دوري أبطال أوروبا هو السبب الوحيد لابتسامة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تلك الليلة، إذ التقى بصديق قديم له قبل انطلاق المباراة بلحظات.

ووصف مورينيو لاعبه السابق بـ "البدين" خلال لقائهما من جديد في أمستردام مساء الثلاثاء، وبالتحديد خلال مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا، والذي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-0 بفضل هدفي صامويل دال ولياندرو باريرو.

واجتمع مدرب بنفيكا بأسطورة إنتر ميلان ويسلي شنايدر والفائز معه بالثلاثية التاريخية في 2010، أثناء عمله محللاً لشبكة Ziggo Sport.

وقال مورينيو في تصريحات بعد المباراة عن لقائه مع شنايدر، قال:"لنكن واقعيين، هذا الرجل منحني الثلاثية، أعطاني أفضل عام في مسيرتي".

وأضاف:"هو وبقية اللاعبين بالطبع، لكن ويسلي كان مهماً جداً في ذلك الفريق، لقد منحني دوري أبطالي الثاني، القبلة كانت لويسلي؛ هذا البدين رجل لطيف للغاية".

وكان شنايدر أحد أبرز عناصر إنتر خلال موسم 2009-2010، إذ فاز النادي بدوري الأبطال والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، كما لعب دور صانع الألعاب الأول بجوار نجوم مثل خافيير زانيتي ووالتر صامويل وصامويل إيتو.

ورغم ذلك، لم يستمر التعاون بين النجم الهولندي والمدرب البرتغالي سوى موسم واحد، ليرحل مورينيو إلى ريال مدريد صيف 2010.

أما شنايدر فانتقل إلى غلطة سراي التركي عام 2013 وهو في الـ29 من العمر، وقضى هناك أربع سنوات قبل أن يخوض تجارب قصيرة مع نيس الفرنسي ثم الغرافة القطري.

وفي عام 2019، أعلن النجم الهولندي اعتزاله كرة القدم وهو في عمر الـ35 عاماً، إذ قال في تصريحات سابقة:"كان بإمكاني أن أصبح مثل ميسي أو كريستيانو رونالدو لكنني ببساطة لم أشأ ذلك، استمتعت بحياتي، وربما كنت أحتسي كأساً من النبيذ على العشاء".