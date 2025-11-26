مباريات الأمس
منتخب البحرين يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب

كتب : محمد الميموني

07:47 م 26/11/2025
فاز منتخب البحرين على نظيره منتخب جيبوتي اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، بنتيجة هدف دون مقابل، في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العرب.

وسجل محمد الرميحي، هدف منتخب البحرين الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وبهذا الفوز ضمن منتخب البحرين، التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بقطر.

وتقام بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري يشارك في بطولة كأس العرب بالمنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان.

منتخب البحرين منتخب جيبوتي بطولة كأس العرب منتخب البحرين يفوز على جيبوتي

