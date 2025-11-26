منتخب البحرين يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب

"لن أكون جزء من هذا السيرك".. تعليق خاص من رونالدو على جنازة جوتا

فاز منتخب البحرين على نظيره منتخب جيبوتي اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، بنتيجة هدف دون مقابل، في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العرب.

وسجل محمد الرميحي، هدف منتخب البحرين الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وبهذا الفوز ضمن منتخب البحرين، التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بقطر.

وتقام بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري يشارك في بطولة كأس العرب بالمنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان.