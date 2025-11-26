مباريات الأمس
المدرب في مرمى النار ونفاد التذاكر.. الصحف المغربية تتحدث عن قمة الأهلي والجيش الملكي

كتب : هند عواد

03:02 م 26/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مدرب الجيش الملكي المغربي_3
  • عرض 3 صورة
    الجيش الملكي المغربي_2

تعرض البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني للجيش الملكي المغربي، لانتقادات واسعة وصلت للمطالبة برحيله، قبل مواجهة الأهلي، في دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت الصحف المغربية، وضع الجيش الملكي، قبل اللقاء المرتقب ضد الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل.

الأيام 24.. مدرب الجيش في مرمى النار

ذكرت صحيفة "الأيام 24" المغربية، أن الجيش الملكي يعيش ضغط غير مسبوق، إذ وجد مدربه نفسه في قلب العاصفة، قبل أيام من لقاء الأهلي.

وأصدرت جمعية أنصار الجيش الملكي، بيانا ناريا وجهت فيه رسائل مباشرة إلى إدارة النادي، مطالِبة برحيل سانتوس بشكل فوري، وتولي الحسين عموتة تدريب الفريق في هذه المرحلة الحساسة.

le360 .. دفعة معنوية للأهلي

يرى موقع " le360"، أن الدنماركي ياس توروب مدرب الأهلي، تلقى دفعة معنوية، باستعادة 4 لاعبين وهم، أشرف داري، محمد شكري، أحمد رضا، وحمزة عبد الكريم.

المنتخب المغربية.. غياب نجم الفريق

قالت صحيفة "المنتخب المغربية"، إن حمزة خابا سيغيب عن صفوف الجيش الملكي، للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وأشارت إلى تذاكر المباراة نفدت بالكامل، فور طرحها للبيع إلكترونيا.

