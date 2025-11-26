مباريات الأمس
سقوط برشلونة والسيتي.. نتائج مباريات أمس الثلاثاء 25 نوفمبر

كتب - محمد عبد السلام

12:28 ص 26/11/2025
    تشيلسي ضد برشلونة
    بايرن ليفركوزن ضد مانشستر سيتي

أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالمنافسة في مختلف البطولات.

ومن أبرز نتائج أمس، فوز تشيلسي على نظيره برشلونة بثلاثية دون رد، بينما تلقي مانشستر سيتي خسارة أمام نظيره بايرن ليفركوزن بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

تشيلسي 3 - 0 برشلونة

نابولي 2 - 0 كارباج اجدام

بوروسيا دورتموند 3 - 0 فياريال

مانشستر سيتي 0 - 2 باير ليفركوزن

أياكس أمستردام 0 - 2 بنفيكا

جالاتا سراي 0 - 1 سان جيلواز

بودو جليمت 2 - 3 يوفنتوس

أولمبيك مارسيليا 2 - 1 نيوكاسل يونايتد

سلافيا براج 0 - 0 أتلتيك بلباو

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

ملبورن سيتي 2 - 0 جوهور دارول تاكزيم

شنجهاي بورت 1 - 3 سول

جانجوون 1 - 3 ماتشيدا زيلفيا

الوحدة 3 - 1 السد القطري

تشينجدو 1 - 1 سانفريس هيروشيما

الهلال 4 - 0 الشرطة

نتائج مباريات الدوري المصري

بيراميدز 2 - 0 المقاولون العرب

نتائج مباريات تصفيات كأس العرب

سوريا 2 - 0 جنوب السودان

فلسطين 0 - 0 ليبيا - فوز فلسطين بركلات الترجيح

موريتانيا 0 - 2 الكويت

