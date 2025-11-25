"يحتاج إلى كلمات قاسية".. أسطورة ليفربول ينتقد أداء صلاح مع ليفربول

تغادر مساء اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مهمة رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، إلى أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة النادي.

وكان نادي الزمالك استأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس بعد الفوز على زيسكو الزامبي، في الجولة الأولى بالكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم الأحد المقبل 29 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى بكأس الكونفدرالية، بالفوز على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

موقف مصر.. الكشف عن تصنيف المنتخبات لقرعة كأس العالم 2026

الكشف عن موعد ومكان حفل زفاف كريستيانو رونالدو جورجينا