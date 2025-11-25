مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

"لمواجهة كايزر تشيفز".. بعثة الزمالك تغادر القاهرة مساء اليوم متجهة إلى جنوب أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:04 م 25/11/2025
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    نادي الزمالك (5)
  • عرض 15 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (6)
  • عرض 15 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (3)
  • عرض 15 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (4)
  • عرض 15 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (5)
  • عرض 15 صورة
    محمد إسماعيل من مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    دونجا من مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    جهاد وحسام عبد المجيد من مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الونش من مران الزمالك - Copy
  • عرض 15 صورة
    الونش من مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (7)
  • عرض 15 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (2)

تغادر مساء اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مهمة رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، إلى أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة النادي.

وكان نادي الزمالك استأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس بعد الفوز على زيسكو الزامبي، في الجولة الأولى بالكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم الأحد المقبل 29 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى بكأس الكونفدرالية، بالفوز على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك المقبلة

أخبار

