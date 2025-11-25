"لا يتحدث سوى عن عقده".. نجم ليفربول السابق ينتقد محمد صلاح

وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن كولومبوس كرو والأهلي يترقب.. ما القصة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتقد نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر عدم خروج محمد صلاح للحديث في ظل النتائج التي يشهدها الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس يوم أمس الإثنين:"قبل عام صلاح لم يكن مترددًا في الظهور الإعلامي والحديث عن وضعه الشخصي وعدم تقديم مسؤولي النادي عرضًا له ولا أسمع صلاح يتحدث إلا عندما يكون بحاجة لعقد جديد أو يحصل على جائزة رجل المباراة".

وأردف نجم ليفربول السابق:"ما يفعله زميله فان دايك هو ما يجب أن يفعله القائد، فبعد كل خسارة يخرج ويتحدث دائمًا ولكن ينبغي أن يكون هناك لاعبين آخرين يتحدثون باسم النادي وأود أن أرى صلاح كأحد قادة وأسطورة ليفربول، يخرج ويتحدث باسم الفريق".

وأتم كاراجر تصريحاته بالتشديد على أهمية استمرار المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت خلال الموسم الجاري ولا يكون هناك تفكير في رحيله.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025/26

ليفربول يحتل المركز الـ 12 بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز 11 ومانشستر يونايتد صاحب المركز العاشر وكذلك توتنهام صاحب المركز التاسع.

