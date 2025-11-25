يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره بايرن ليفركوزن الألماني، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ليفركوزن

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يدخل بايرن ليفركوزن اللقاء وهو يحتل المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ليفركوزن

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 3".

