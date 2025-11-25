مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:00 ص 25/11/2025

مانشستر سيتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره بايرن ليفركوزن الألماني، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ليفركوزن

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يدخل بايرن ليفركوزن اللقاء وهو يحتل المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ليفركوزن

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 3".

اقرأ أيضاً:

لاعب جايس السويدي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

"الأمن تدخل".. مشادات بين لاعبي الأهلي والاتحاد في نهائي دوري مرتبط السلة (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي وبايرن ليفركوزن مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا بايرن ليفركوزن موعد مباراة سيتي وليفركوزن

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية