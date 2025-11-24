مباريات الأمس
لخلافة إبراهيم صلاح.. نادي جي يعلن اسم مدربه الجديد

كتب : محمد عبد الهادي

04:56 م 24/11/2025

ياسر علي مدرب جي الجديد

أعلن نادي "جي" اليوم الإثنين، عن هوية المدرب الجديد لفريق كرة القدم، وذلك لخلافة إبراهيم صلاح الذي تمت إقالته منذ أيام بعد أزمته الأخيرة.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي جي أن ياسر علي سيتولى المهمة الفنية لفريق كرة القدم في الفترة المقبلة خلفا لابراهيم صلاح.

جدير بالذكر أن مباراة جي الأخير شهدت نشوب أزمة قوية واشتباك بالأيدي بين فريقي جي والقناطر.

وجاءت توابع الأزمة بإيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات، وإقالته من تدريب الفريق.

