"لا يساعد الفريق".. روني يدعو أرني سلوت لاستبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية

كتب : محمد القرش

02:21 م 24/11/2025
دعا واين روني، مدرب ليفربول السابق، أرن سلوت إلى استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية في محاولة لإعادة الفريق إلى مستواه السابق.


وبعد خسارته 3-0 على أرضه أمام نوتنجهام فورست يوم السبت، وجد حامل اللقب نفسه في المركز الحادي عشر بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر أرسنال.


وفشل صلاح في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال المباراة، التي شهدت الهزيمة السادسة لليفربول في آخر سبع مباريات بالدوري، بعد نتائج يوم السبت والهزيمة السابقة أمام مانشستر سيتي، استقبل الفريق ستة أهداف دون رد في آخر مباراتين بالدوري.


وقال روني في برنامجه ذا واين روني شو: "صلاح لا يساعد الفريق دفاعيًا. إذا كنت أحد اللاعبين الجدد، فأنت تجلس على مقاعد البدلاء وتشاهدهم لا يركضون"


وأضاف: "أنا أفهم أنه أسطورة النادي وكل ما فعله هنا، لكن إذا كنت على مقاعد البدلاء، فما الرسالة التي ترسلها إذا رأيت أحد زملائك لا يركض للخلف ويبدأ كل مباراة بنفس الطريقة؟".


وواصل: "لو كنت مكان أرن سلوت، كنت سأتخذ قرارًا كبيرًا ليكون له تأثير على بقية الفريق، عندما لا تفوز بالمباريات، تريد أن تظل متماسكًا ويصعب التغلب عليك، سلوت بحاجة بنسبة 100% لاتخاذ قرار وجعل الفريق منسجمًا، وجعل كل لاعب يركض للخلف، ثم يمكنك إعادة صلاح عندما يبدأ الفريق بالفوز، على أمل أن يتحسن أداؤه الدفاعي، أعتقد أن هذا سيكون له تأثير على الفريق بالتأكيد".


ولم يكن صلاح وحده محل الانتقاد، إذ ركز روني أيضًا على عدد من اللاعبين الكبار الذين لم يقدموا الأداء المتوقع.


وأردف: "لم يكونوا رائعين على الإطلاق، وهذا لا يقتصر على فان ديك وصلاح فقط. هؤلاء اللاعبون القادة، مثل ماك أليستر الذي كان هنا لسنوات، وجرافينبيرش الذي قدم أداءً جيدًا العام الماضي، يجب أن يقدموا كل ما لديهم، يدعموا الجميع، ويعملوا على تشكيل فريق قادر على الفوز مجددًا".


وأشار روني إلى أن وفاة ديوجو جوتا قد يكون لها تأثير على تراجع حظوظ ليفربول:"إنهم يمرون بوقت عصيب، ربما يتعين علينا النظر إلى ما حدث لجوتا، وما تأثير ذلك على اللاعبين، فهو زميلهم في الفريق، موجود معهم يوميًا، وهذا بالتأكيد له أثر".

صلاح محمد صلاح روني واين روني تصريحات روني عن صلاح ليفربول أرني سلوت

