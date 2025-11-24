مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

نتائج مباريات أمس الأحد

كتب - محمد عبد السلام:

02:13 ص 24/11/2025
أقيمت أمس الأحد الموافق 23 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالمنافسة في مختلف البطولات.

ومن أبرز نتائج أمس، تعادل ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني، فوز أرسنال على نظيره توتنهام في الدوري الإنجليزي.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليدز ضد أستون فيلا - (1-2)

أرسنال ضد توتنهام - (4-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال أوفييدو ضد رايو فاييكانو - (0-0)

ريال بيتيس ضد جيرونا - (1-1)

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد - (0-1)

إلتشي ضد ريال مدريد - (2-2)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير ضد أولمبيك ليون - (0-0)

بريست ضد ميتز - (3-2)

تولوز ضد أنجيه - (0-1)

نانت ضد لوريان - (1-1)

ليل ضد باريس أف سي - (4-2)

نتائج مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد فيردر بريمن - (2-0)

سانت باولي ضد يونيون برلين - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد بارما - (1-2)

كريمونيزي ضد روما - (1-3)

لاتسيو ضد ليتشي - (2-0)

إنتر ميلان ضد إي سي ميلان - (0-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد الجونة - (0-2)

بتروجيت ضد حرس الحدود - (3-1)

كهرباء الإسماعيلية ضد زد - (1-2)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الأخدود ضد الشباب - (1-1)

التعاون ضد نيوم - (1-1)

النصر ضد الخليج - (4-1)

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

سيمبا ضد بترو اتلتيكو - (0-1)

نتائج مباريات الكونفدرالية الإفريقية

مانييما يونيون ضد ازام يونايتد - (2-0)

ستيلينبوش ضد اوتوهو - (1-0)

دجوليا ضد أولمبيك آسفي - (0-1)

المصري ضد كايزر تشيفز - (2-1)

اتحاد العاصمة ضد سان بيدرو - (3-2)

الوداد المغربي ضد نايروبي يونايتد - (3-0)

الزمالك ضد زيسكو - (1-0)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

