أعلن النجم البلجيكي زينو فان دن بوش، مدافع إنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر الـ 26 عاماً.

وكتب زينو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"اليوم أتخذ قراراً لم أعتقد يوماً أنني سأضطر لاتخاذه في هذا العمر، بعد 22 سنة من كرة القدم، منذ أن كنت في الرابعة من عمري وحتى الآن تنتهي حياتي كلاعب محترف".

وأضاف:"كرة القدم صنعت مني ما أنا عليه اليوم، أعطتني حياة لم أكن لأحلم بها وأنا طفل، من متابعة فريقي المفضل سنوات طويلة مع والدي في سكليسين، إلى أن لعبت مئة مباراة له بنفسي، وتسجيل أهداف أمام الجماهير، وحتى شرف أن أكون قائداً للفريق، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حصلت على فرصة اللعب دولياً وظهوري في الدوري الإيطالي كل ذلك بدا غير واقعي حين بدأت".

وتابع مدافع الإنتر الأسبق :"لكن، إلى جانب كل هذه اللحظات الجميلة، كانت السنوات الأخيرة صعبة للغاية، أصعب مما كنت أتصور الإصابات، العمليات، الحقن، الأدوية أعطيت كل شيء لأعود، لكن الأمور أصبحت أصعب في كل مرة، كنت أبحث دائماً عن مستواي، ألعب رغم الألم كثيراً وأعيش بعد كل تمرين أو مباراة متردداً بشأن كيفية تعامل جسدي في اليوم التالي، كنت أحارب لأصبح اللاعب الذي أريده، لكن كل مرة كانت تأتي معركة جديدة، قلبي سيظل دائماً يريد أن يكون لاعب كرة قدم، لكن جسدي يقول منذ فترة كفى".

وأتم تصريحاته قائلاً:"لهذا السبب احتراماً لنفسي، لصحتي، ولمسؤوليتي كأب أتخذ هذا القرار، يبدو الأمر غريباً وأنا أكتبه، لكنني أريد أن أستطيع المشي في حياتي بدون ألم، اللعب مع ابني والاستمتاع بالحياة مع عائلتي لا أعرف كيف سيكون الأمر بدون كرة القدم، لكن حان الوقت لاكتشاف ذلك الآن".

ويرجع قرار اللاعب لإنهاء مسيرته الكروية بعد سنوات مليئة بالإصابات، إذ تعرض خلال الفترة الماضية لإصابة ثالثة في الرباط الصليبي الأمامي أثناء اللعب مع فريق ماربيلا الإسباني.

وكان فان دن بوش أنضم إلى إنتر ميلان في عمر الـ 16 عاماً قادماً من أكاديمية ستاندارد لييج.