تعليق غير متوقع من بوجبا على إشادة جماهير موناكو بظهوره الأول

أبدى بوجبا لاعب موناكو الفرنسي سعادته بعودته مرة أخرى للملاعب بعد غياب 811 يوماً.

صاحب الـ 32 عاماً ظهر لأول مرة بقميص نادي موناكو خلال المباراة التي حل بها ضيفًا على نظيره رين مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

لاعب خط الوسط كان قد تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات قبل أن تُخفّض العقوبة لاحقًا إلى 18 شهرًا بعد استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ثم انضم لصفوف موناكو خلال الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين.

ورغم تأخر موناكو برباعية نظيفة عند مشاركة بوجبا بالدقيقة 85 قبل أن يُقلص ميكا بيريث النتيجة بهدف بالدقيقة 90+5 إلا أن الجماهير قابلت لاعب خط الوسط بالوقوف والتصفيق.

ورغم الترحيب الحار الذي قابله اللاعب إلا أنه أكد أن مازال أمامه الكثير لاستعادة لياقته وليتمكن من اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة، مضيفًا:" حين رأيت الجمهور يقف ويصفق شعرت بارتياح لعودتي مرة أخرى للعب كرة القدم أكثر شيء أحبه في العالم فلم أتخيل أن يحدث ذلك يومًا".

وأتم لاعب موناكو تصريحاته بالتنويه إلى أنه إذ لم يقدم أداءً جيدًا مع موناكو فسينسى أمر عودته للمنتخب الفرنسي: "أؤمن بقدراتي ولم أفق الأمل أبدًا".

إحصائيات بوجبا مع المنتخب الفرنسي

بوجبا الذي انضم لصفوف المنتخب الفرنسي الأول لأول مرة في مارس 2013 خاض مع الفريق 91 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 10 لزملائه خلال 7104 دقيقة لعب.

