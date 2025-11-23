موعد مباراة ريال مدريد و إلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلاقي فريق أرسنال نظيره توتنهام هوتسبر اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يدخل توتنهام اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".