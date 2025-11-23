مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:38 ص 23/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أرسنال
  • عرض 14 صورة
    أرسنال ضد بيرنلي
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة أرسنال وفولهام (7)
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة أرسنال وفولهام (3)
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة أرسنال وفولهام (6)
  • عرض 14 صورة
    أرسنال ضد كريستال بالاس
  • عرض 14 صورة
    تدريبات فريق أتلتكو مدريد قبل مواجهة أرسنال
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة أرسنال وفولهام (5)
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة أرسنال وفولهام (2)
  • عرض 14 صورة
    أرسنال ونيوكاسل يونايتد
  • عرض 14 صورة
    ارسنال
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة أرسنال وفولهام (1)
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة أرسنال وفولهام (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق أرسنال نظيره توتنهام هوتسبر اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يدخل توتنهام اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام الدوري الإنجليزي اليوم القناة الناقلة مباراة أرسنال وتوتنهام مباراة أرسنال اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم