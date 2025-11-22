أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو بالكونفدرالية

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هزيمة قاسية على ملعبه الآنفليد بعد سقوطه أمام نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت هزيمة الريدز اليوم بعد تعثره الأخير أمام مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل نوتنجهام الهدف الأول عبر مورليو في الدقيقة 33، مستغلاً ارتباك دفاع ليفربول.

ومع بداية الشوط الثاني، ضاعف نيكولو سافونا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 46، قبل أن يختتم جيبس وايت ثلاثية الفريق الضيف في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج، بينما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 12 نقطة ارتقى بها إلى المركز السادس عشر.

والجدير بالذكر أن المباراة شهدت مشاركة النجم المصري محمد صلاح طوال الـ90 دقيقة، دون أن ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف، رغم أنه اللقاء رقم 300 له بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.