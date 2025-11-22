"بعد الفوز على زيسكو".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

أنفق النجم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نحو 30 ألف جنيه إسترليني لاقتناء كلب حراسة، بعد تعرضه لتهديدات بالقتل خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يستقبل إيزاك كلب دوبرمان عالي التدريب لتأمين حياته خارج الملعب، وذلك خلال فترة استقراره في مدينة ليفربول بعد انتقاله الضخم هذا الصيف.

وجاء قرار اقتناء الكلب بعد تعرضه لسلسلة من الإساءات والتهديدات التي بدأت بعد انتقاله إلى ليفربول مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، وهي الصفقة التي أجبر نيوكاسل يونايتد على إتمامها بعد دخول إيساك في إضراب للرحيل.

وتتولى شركة Phoenix Dogs، المتخصصة في كلاب الحماية وفير الدوبرمان لإيزاك، إذ وصفت الكلبة بأنها:"جميلة من الداخل والخارج وحش رائع".

وفي سياق متصل، تلقي إيزاك وبقية لاعبي منتخب السويد تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إنهاء التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في قاع المجموعة.

كما كشف مصدر مقرب في تصريحات صحفية: "حظي ألكسندر بفترة صاخبة للغاية بفضل المفاوضات الطويلة والخلفيات التي صاحبت انتقاله إلى ليفربول والمبلغ الكبير الذي دفعه النادي".

وأضاف:"اللاعب يرغب الآن في الاستقرار خارج الملعب، والحصول على كلب حراسة أصبح خطوة ضرورية لتحقيق ذلك".