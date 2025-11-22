أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق شبيبة القبائل ضيفا على النادي الأهلي اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وأحمد زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه، أشرف بن شرقي ومحمد شريف