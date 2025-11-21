ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقياد الدنماركي ياس توروب، عن قائمة الفريق لخوض مباراة شبيبة القبائل غدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضيفا على النادي الأهلي غدا السبت 22 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمواجهة شبيبة القبائل غدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عودة إمام عاشور لاعب الفريق بعد غياب طويل عن المباريات للمرة، منذ تعرضه للإصابة بفيروس A.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدى أفشة، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر ومحمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف، حمزة عبد الكريم وأشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، غدا السبت 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

