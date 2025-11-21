مباريات الأمس
عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

كتب : محمد القرش

11:01 ص 21/11/2025
شهدت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة أربعة لاعبين من الإصابة، حيث شارك بعضهم تدريجيًا في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.

حسين الشحات يواصل برنامج التأهيل

أدى حسين الشحات تدريبات بدنية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس الخميس.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشحات يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية.

تريزيجيه يعود للتدريبات الجماعية

شارك محمود حسن تريزيجيه في التدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح جاب الله أن اللاعب تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

زيزو يستعيد لياقته بعد إصابة منتخب مصر

انتظم أحمد سيد زيزو في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به أثناء معسكر المنتخب الوطني الأخير، والتي تمثلت في آلام حول أربطة الركبة.

أشرف داري يواصل التأهيل التدريجي

واصل أشرف داري المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية وفقًا لبرنامج التأهيل البدني الخاص به.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة القبائل

يستعد الأهلي للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة شبيبة القبائل مساء السبت القادم، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ذهابًا وإيابًا في دور الـ32.

