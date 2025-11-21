مباريات الأمس
صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

كتب : محمد القرش

10:07 ص 21/11/2025
أثارت تقارير صحفية ألمانية جدلًا واسعًا بعد توجيهها اتهامات صريحة للنجم المصري محمد صلاح بالتسبب في تعثر زميله الجديد فلوريان فيرتز خلال بدايته مع نادي ليفربول.

بداية متعثرة لصلاح وفيرتز في الموسم الجديد

يعاني ليفربول من انطلاقة غير مستقرة هذا الموسم، إذ لم يتمكن صلاح من استعادة مستواه الذي ظهر به خلال المنافسة على لقب الموسم الماضي.

وفي المقابل، يواجه الوافد الجديد فلوريان فيرتز القادم في صفقة قياسية من باير ليفركوزن ضغوطًا متزايدة بعد أداء سئ منذ انتقاله إلى الريدز.

اللاعب الألماني البالغ من العمر 23 عامًا لم يسجل أي هدف حتى الآن، واكتفى بثلاث تمريرات حاسمة في 16 مباراة، حيث لم يقدم أي شئ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تألقه خلال فترة التوقف الدولي، إلا أن الشكوك ما زالت تحيط بقدرته على التأقلم مع أسلوب لعب الفريق.

الصحافة الألمانية: صلاح السبب الأول في معاناة فيرتز

في ألمانيا، اتخذت الصحافة موقفًا دفاعيًا عن فيرتز، موجّهة أصابع الاتهام نحو محمد صلاح.

وبحسب ما نشره موقع Liverpool.com، قالت صحيفة "سبورت بيلد" إن صلاح لعب دورًا سلبيًا في عرقلة انسجام زميله الألماني داخل الفريق.

وجاء في التقرير: "من الواضح أن صلاح تجاهل فيرتز، ولم يساهم في إبراز أي من الصفقات الجديدة التي بلغت قيمتها نحو نصف مليار يورو".

وأضافت الصحيفة: "صلاح يشكل مشكلة متزايدة لفيرتز، فهو ملك الغرفة ويبدو أنه يعرقل بداية ناجحة للصفقات الجديدة".

وتعتبر وسائل الإعلام الألمانية أن فيرتز جاء ليكون "قائد الهجوم المستقبلي" لليفربول بصفقة وصلت قيمتها إلى 140 مليون يورو، مشيرة إلى أن دوره المنتظر لا يزال مهددًا ما دام تأثير صلاح قائمًا على النحو الحالي.

محمد صلاح صلاح فيرتز فلوريان فيرتز ليفربول الصحافة الألمانية

