عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يستعد الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، غدا السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويتواجد النادي الأهلي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

وتعد هذه هى المواجهة السابعة، التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، حيث سبق وتواجها الفريقين معا في 6 مباريات من قبل.

وخلال 6 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، تلقى الهزيمة في 3 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل 5 أهداف في مرمى الفريق الجزائري، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف.

أرقام ياس توروب مع الأهلي حتى الآن

وكان الأهلي، أعلن في أكتوبر الماضي تعاقده مع المدرب الدنماركي ياس توروب، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للمدرب عماد النحاس.

وقاد توروب المارد الأحمر حتى الآن، في 7 مباريات بمختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 5 مباريات وحضر التعادل في مباراتين.

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق