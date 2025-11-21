مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

"تفوق جزائري".. تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

كتب - يوسف محمد:

12:42 ص 21/11/2025
يستعد الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، غدا السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويتواجد النادي الأهلي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

وتعد هذه هى المواجهة السابعة، التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، حيث سبق وتواجها الفريقين معا في 6 مباريات من قبل.

وخلال 6 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، تلقى الهزيمة في 3 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل 5 أهداف في مرمى الفريق الجزائري، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف.

أرقام ياس توروب مع الأهلي حتى الآن

وكان الأهلي، أعلن في أكتوبر الماضي تعاقده مع المدرب الدنماركي ياس توروب، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للمدرب عماد النحاس.

وقاد توروب المارد الأحمر حتى الآن، في 7 مباريات بمختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 5 مباريات وحضر التعادل في مباراتين.

النادي الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

