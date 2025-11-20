عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم الأفريقية، وبالتحديد كرة القدم النسائية عن معلومات جديدة للمغربية غزلان شباك لاعبة الهلال السعودي، بعد حصدها لقب الأفضل في القارة السمراء لعام 2025، خلال حفل جوائز الكاف السنوي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن غزلان شباك لاعبة الهلال السعودي.

1- غزلان الشباك من مواليد 22 فبراير 1990، وهى لاعبة كرة قدم مغربية محترفة، وقائدة منتخب المغرب للسيدات.

2-والدها العربي الشباك، لاعب منتخب المغرب الفائز بكأس الأمم الإفريقية 1976، كان أكبر داعم لها وعلمها أساسيات كرة القدم منذ الطفولة.

3- بدأت مسيرتها مع المنتخب المغربي تحت 17 عامًا بعمر 14 عامًا، قبل أن تنضم للفريق الأول وتصبح رمزًا وملهمة للاعبات الجيل الجديد.

4- قادت المغرب إلى نهائيات كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخ الدولة، ووصلت مع الفريق إلى دور الـ16، لتصبح أول دولة عربية وشمال إفريقية تحقق هذا الإنجاز.

5- وصلت غزلان إلى نهائيات كأس إفريقيا للسيدات 2022 و2025، وسجلت في كلا النسختين لتصبح هدافة البطولة الأولى المشتركة.

6- لعبت في المغرب مع الجيش الملكي وفازت مع النادي بـ10 ألقاب محلية، كما أصبحت أول مغربية تنتقل للعب في أوروبا عبر انضمامها إلى ليفانتي بادالونا الإسباني في Liga F.

7- توجت مساء اليوم بجائزة أفضل لاعبة إفريقية لعام 2025 خلال حفل جوائز CAF في الرباط.

8- تعرف الشباك بالدينامو في الملعب، كما تلعب دور المدرب الثاني للفريق.

9-دائما ما تبادر لدعم موظفي الفريق من السائقين والطهاة والمدربين في جهاز أي فريق.

10-سجلت غزلان 54 هدفاً في موسم واحد مع الجيش، خلال 20 مباراة فقط، وتلعب حالياً في صفوف الهلال السعودي.

