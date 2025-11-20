عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

توج بيدرو ليتاو بريتو "بوبيستا" مدرب منتخب كاب فيردي أمس الأربعاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الرباط بالمغرب.

وحصد بوبيستا الجائزة، بعدما منافسة قوية مع الثنائي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول ومواطنه محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 عاما.

وخطف بوبيستا الأنظار بشكل كبير خلال السنوات الماضية، نظرا للمستويات المميزة، الذي يقدمها منتخب كاب فيردي تحت قيادته، الذي نجح من خلاله قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

من هو بيدرو ليتاو مدرب كاب فيردي

ويبلغ بيدرو ليتاو بريتو بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي من العمر 55 عاما، فهو من مواليد 6 يناير 1970 بجزيرة بوافيستا في الرأس الأخضر.

وبدا بوبيستا مشواره في عالم التدريب، كمدرب مساعد في جهاز منتخب كاب فيردي خلال الفترة من يناير 2007 حتى ديسمبر 2013، قبل أن ينتقل للعمل كمدرب مساعد في فريق بروجريسو سامبزانجا لواندا، خلال الفترة من يناير 2014 حتى ديسمبر من العام ذاته.

وفي يناير من عام 2015 تولى صاحب الـ 55 عاما مهمة القيادة الفنية، لفريق مينديلو بالدوري الرأس الأخضر، لكنه استمر معه ستة أشهر فقط، ثم انتقل لتدريب فريق سبورتنج برايا في كاب فيردي أيضًا، من يوليو 2015 حتى ديسمبر 2016.

واستمر بوبيستا في التنقل إلى أن تولى تدريب فريق باتوكي لكرة القدم، خلال الفترة من يناير 2018 حتى ديسمبر من العام التالي 2019.

وجاءت النقلة الأكبر في مسيرة بوبيستا في عام 2020، حينما أعلن اتحاد الكرة بالرأس الأخضر تولى المدرب صاحب الـ 55 عاما، مديرا فنيا للفريق ليبدأ مرحلة من التألق في عالم التدريب.

أرقام بوبيستا مع منتخب كاب فيردي

وخلال 5 سنوات حتى الآن نجح بوبيستا في قيادة منتخب الرأس الأخضر، في 59 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 27 مباراة، وحضر التعادل في 14 مباراة وتلقى الهزيمة في 18 مباراة.

وخلال 59 مباراة مباراة قادها بوبيستا مع منتخب كاب فيردي، نجح لاعبو منتخب الرأس الأخضر في تسجيل 76 هدفا، فيما تلقت شباكهم 61 هدفا.

ولعل أبرز إنجازات المدرب صاحب الـ 55 عاما مع كاب فيردي وفي كرة القدم بشكل عام، هو قيادة منتخب الرأس الأخضر للتأهل لكأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

