الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

3 1
19:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

مايوركا

بيراميدز يعلن موعد سفره إلى الإمارات استعداداً للسوبر المصري

كتب - نهى خورشيد

10:43 م 02/11/2025

فريق بيراميدز

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمغادرة القاهرة في الخامسة من مساء الإثنين، متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لخوض منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأخير في استاد الدفاع الجوي صباح اليوم ذاته، قبل أن يعلن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش القائمة النهائية المسافرة إلى الإمارات، استعداداً لبطولة السوبر.

ويفتتح بيراميدز مشواره بمواجهة قوية أمام الزمالك مساء الخميس المقبل، الموافق 6 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

بيراميدز السوبر المصري الإمارات

