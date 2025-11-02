بيراميدز يعلن موعد سفره إلى الإمارات استعداداً للسوبر المصري

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمغادرة القاهرة في الخامسة من مساء الإثنين، متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لخوض منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأخير في استاد الدفاع الجوي صباح اليوم ذاته، قبل أن يعلن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش القائمة النهائية المسافرة إلى الإمارات، استعداداً لبطولة السوبر.

ويفتتح بيراميدز مشواره بمواجهة قوية أمام الزمالك مساء الخميس المقبل، الموافق 6 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.