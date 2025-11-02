مباريات الأمس
ظهور جديد لمحمد صلاح رفقة ابنته كيان (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

01:12 م 02/11/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كيان ابنة محمد صلاح مع كأس الدوري الإنجليزي1
  • عرض 7 صورة
    كيان ابنة محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    مكة وكيان ابنتا محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح وابنته كيان (3)_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح وابنته كيان
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح وابنته كيان (2)_Easy-Resize.com

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، صورة جديدة له رفقة ابنته كيان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكان صلاح قد تمكن من تسجيل هدف أمس السبت، في مباراة ليفربول وأستون فيلا، ليستعيد ذاكرته التهديفية ويسجل للمباراة الثانية على التوالي.

ونشر صلاح صباح اليوم الأحد، صورة له رفقة كيان ممسكان بلوحات صغيره عليها رسومات، ليشارك جمهوره لحظات أسرية خاصة.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول لمباراة مهمة يوم الثلاثاء القادم، عندما يصطدم مع ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ظهور جديد لمحمد صلاح رفقة ابنته كيان

محمد صلاح كيان ابنة محمد صلاح كيان محمد صلاح كيان ليفربول

