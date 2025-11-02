ظهور جديد لمحمد صلاح رفقة ابنته كيان (صورة)

"شعور رائع".. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، صورة جديدة له رفقة ابنته كيان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكان صلاح قد تمكن من تسجيل هدف أمس السبت، في مباراة ليفربول وأستون فيلا، ليستعيد ذاكرته التهديفية ويسجل للمباراة الثانية على التوالي.

ونشر صلاح صباح اليوم الأحد، صورة له رفقة كيان ممسكان بلوحات صغيره عليها رسومات، ليشارك جمهوره لحظات أسرية خاصة.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول لمباراة مهمة يوم الثلاثاء القادم، عندما يصطدم مع ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي و المصري والقناة الناقلة

"مفيش مليم والمنصب كبير عليه".. تعليق ناري من شوبير على قرار لبيب وجون إدوارد