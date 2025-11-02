مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

"شعور رائع".. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

كتب : محمد القرش

12:25 ص 02/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (4)
  • عرض 8 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 8 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (5)
  • عرض 8 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (2)
  • عرض 8 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق محمد صلاح على فوز ليفربول ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 45+1.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة TNT Sports: "الفوز اليوم كان مهما جدا، لقد تعرضنا لبعض الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لذلك أنا سعيد بعودتنا إلى المسار الصحيح الآن، وهذا يُمثل دفعة قوية قبل بعض المباريات المهمة".

وأضاف: "إنه موسم صعب للغاية بالنسبة لنا، فلدينا بعض اللاعبين الجدد، وهم لاعبون جيدون جدًا، لكنهم بحاجة إلى وقت للتأقلم، لقد خسرنا بعض اللاعبين أيضًا، ويتطلب الأمر وقتًا للتأقلم ومعرفة أسلوب لعب بعضنا البعض، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".

وعن تسجيله 250 هدفًا مع ليفربول، اختتم المصري: "إنه شعور رائع أن أسجل أهدافًا لنادٍ كبير كهذا، إنه شيء لا أعتبره أمرًا مسلمًا به، أنا فخور جدًا وسعيد بهذا الإنجاز".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح الدوري الإنجليزي تصريحات صلاح ليفربول ليفربول ضد أستون فيلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

5 ملايين سائح سنويًا.. خطة حكومية لتعظيم العوائد الاقتصادية بعد افتتاح المتحف الكبير
مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن