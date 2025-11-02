"شعور رائع".. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

علق محمد صلاح على فوز ليفربول ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 45+1.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة TNT Sports: "الفوز اليوم كان مهما جدا، لقد تعرضنا لبعض الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لذلك أنا سعيد بعودتنا إلى المسار الصحيح الآن، وهذا يُمثل دفعة قوية قبل بعض المباريات المهمة".

وأضاف: "إنه موسم صعب للغاية بالنسبة لنا، فلدينا بعض اللاعبين الجدد، وهم لاعبون جيدون جدًا، لكنهم بحاجة إلى وقت للتأقلم، لقد خسرنا بعض اللاعبين أيضًا، ويتطلب الأمر وقتًا للتأقلم ومعرفة أسلوب لعب بعضنا البعض، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".

وعن تسجيله 250 هدفًا مع ليفربول، اختتم المصري: "إنه شعور رائع أن أسجل أهدافًا لنادٍ كبير كهذا، إنه شيء لا أعتبره أمرًا مسلمًا به، أنا فخور جدًا وسعيد بهذا الإنجاز".