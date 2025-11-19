مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من فيستون مايلي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

10:40 م 19/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ماييلي أفضل لاعب داخل أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    ماييلي أفضل لاعب داخل أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    ماييلي أفضل لاعب داخل أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الكونغولي فيستون ماييلي
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (11)
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (10)
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (9)
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (8)
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (7)
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (1)
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (3)
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (5)
  • عرض 15 صورة
    فيستون ماييلي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبر المهاجم الكونغولي فيستون مايلي المحترف ضمن صفوف نادي بيراميدز، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في الحفل الذي أقيم بالمغرب مساء الأربعاء.

وأكد مايلي في أول تعليق له بعد الجائزة أن هذا التتويج يمثل لحظة فخر كبيرة بالنسبة له بعد طول انتظار.

وقال ماييلي: "إنه لفخر كبير بالنسبة لي أن أتوج بتلك الجائزة، لقد انتظرت كثيراً من أجل الحصول عليها، وكانت من أمنياتي دوماً التتويج بها".

وأضاف: "أشكر نادي بيراميدز ممثلاً في رئيسه التنفيذي ممدوح عيد، كما أود أن أتوجه بالشكر الكبير لزملائي بالفريق، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية على دعمهم المستمر".

واختتم ماييلي تصريحاته قائلاً: "أنا لا أستحق الحصول على تلك الجائزة وحدي فقط، بل يستحقها معي أيضاً زميلي بالفريق محمد الشيبي، الذي قدم مستوى مميزاً طوال الموسم".

إقرأ أيضًا..

رسمياً.. ماييلي أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2025

بالسكوتر.. 5 صور لظهور أشرف حكيمي المثير للجدل في جوائز الكان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيستون ماييلي ماييلي أفضل لاعب داخل أفريقيا تعليق فيستون ماييلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة