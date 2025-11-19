أول تعليق من فيستون مايلي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

عبر المهاجم الكونغولي فيستون مايلي المحترف ضمن صفوف نادي بيراميدز، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في الحفل الذي أقيم بالمغرب مساء الأربعاء.

وأكد مايلي في أول تعليق له بعد الجائزة أن هذا التتويج يمثل لحظة فخر كبيرة بالنسبة له بعد طول انتظار.

وقال ماييلي: "إنه لفخر كبير بالنسبة لي أن أتوج بتلك الجائزة، لقد انتظرت كثيراً من أجل الحصول عليها، وكانت من أمنياتي دوماً التتويج بها".

وأضاف: "أشكر نادي بيراميدز ممثلاً في رئيسه التنفيذي ممدوح عيد، كما أود أن أتوجه بالشكر الكبير لزملائي بالفريق، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية على دعمهم المستمر".

واختتم ماييلي تصريحاته قائلاً: "أنا لا أستحق الحصول على تلك الجائزة وحدي فقط، بل يستحقها معي أيضاً زميلي بالفريق محمد الشيبي، الذي قدم مستوى مميزاً طوال الموسم".

