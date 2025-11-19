مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025

كتب - يوسف محمد:

09:49 م 19/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 6 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 6 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 6 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 6 صورة
    أشرف حكيمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل المقام في المغرب.

وتفوق النجم المغربي في الجائزة، على النجم المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي وفيكتور أوسيمين لاعب فريق جالاطا سراي التركي.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتوج بها النجم المغربي أشرف حكيمي، بعدما جاء في المركز الثاني بالجائزة عام 2023 والتي توج بها آنذاك فيكتور أوسيمين.

وشارك صاحب ال27 عاما، رفقة الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، في 21 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن أشرف حكيمي قاد فريق باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، لتحقيق إنجازا تاريخيا، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الفرنسي، ليسجل أول لقب في تاريخ الفريق.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف حكيمي حكيمي أفضل لاعب في أفريقيا الأفضل في أفريقيا لعام 2025 أفضل لاعب في أفريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة