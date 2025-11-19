أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

توج النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل المقام في المغرب.

وتفوق النجم المغربي في الجائزة، على النجم المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي وفيكتور أوسيمين لاعب فريق جالاطا سراي التركي.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتوج بها النجم المغربي أشرف حكيمي، بعدما جاء في المركز الثاني بالجائزة عام 2023 والتي توج بها آنذاك فيكتور أوسيمين.

وشارك صاحب ال27 عاما، رفقة الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، في 21 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن أشرف حكيمي قاد فريق باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، لتحقيق إنجازا تاريخيا، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الفرنسي، ليسجل أول لقب في تاريخ الفريق.

