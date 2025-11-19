عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

أسدل الستار على التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أقيمت الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر.

شهدت المنافسات الأخيرة العديد من المباريات القوية والمليئة بالإثارة والندية، أبرزها مواجهة إسبانيا وتركيا، ومباراة اسكتلندا والدنمارك.

المنتخبات الأوروبية المتأهلة لكأس العالم:

1- ألمانيا

2- سويسرا

3- فرنسا

4- إسبانيا

5- البرتغال

6- هولندا

7- النرويج

8- بلجيكا

9- إنجلترا

10- كرواتيا

11- النمسا

12- اسكتلندا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام جديد سيتم استخدامه لأول مرة في بطولة كأس العالم، حيث سيشارك في النسخة المقبلة 48 منتخبًا، موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بزيادة 4 مجموعات عن نسخة قطر 2022.

وسيتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول والثاني، إلى جانب تأهل أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث (حسب النقاط).

أما أسوأ 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، إضافة إلى المنتخبات الـ12 التي جاءت في المركز الأخير بمجموعتها، فسيودعون البطولة.

موعد بطولة كأس العالم 2026:

من المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين شهري يونيو ويوليو، حيث تنطلق المسابقة في 11 يونيو، وتختتم في 19 يوليو 2026.