دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

مع اقتراب نهاية عقده.. 5 أندية انجليزية تهتم بضم نيمار

كتب : محمد عبد الهادي

09:30 م 18/11/2025
    أسطورة كرة القدم البرازيلية نيمار جونيور
    أسطورة كرة القدم البرازيلية نيمار جونيور
    نيمار (6) (1)
    نيمار (1) (1)
    نيمار (4) (1)
    نيمار (3) (1)
    نيمار (2) (1)
    نيمار
    نيمار

كتب- محمد عبدالهادي:

تزايدت التكهنات حول مستقبل البرازيلي نيمار مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، خاصة مع إمكانية رحيله مجانًا عن سانتوس مطلع يناير المقبل، ما جعل عددا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تترقب وضعه خلال الأسابيع المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عاد إلى ناديه الأم هذا الموسم، لكنه لم يستعد مستواه المعتاد من حيث الجاهزية أو التأثير داخل الملعب، كما أن احتلال سانتوس المركز الـ16 في الدوري البرازيلي زاد من احتمالات خروجه مجددًا.


ووفقًا لصحيفة "صن سبورت"، فإن خمسة أندية في الدوري الإنجليزي قد تدرس خطوة التعاقد مع نيمار، أبرزها تشيلسي الذي يعاني من إصابات بعض عناصره المؤثرة، إلى جانب امتلاكه مجموعة من اللاعبين من أميركا الجنوبية.

كما يظهر اسم مانشستر يونايتد الساعي لضم نجم صاحب تأثير جماهيري، بالإضافة إلى مانشستر سيتي، ليفربول ونيوكاسل.

"صعدت 8 لاعبين".. أول تعليق من روجيرو ميكالي على تصريحات حسام حسن

"لضمه في يناير".. مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع مهاجم جايس السويدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار الانتقالات الشتوية الدوري الإنجليزي الممتاز

