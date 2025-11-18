مع اقتراب نهاية عقده.. 5 أندية انجليزية تهتم بضم نيمار

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

كتب- محمد عبدالهادي:

تزايدت التكهنات حول مستقبل البرازيلي نيمار مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، خاصة مع إمكانية رحيله مجانًا عن سانتوس مطلع يناير المقبل، ما جعل عددا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تترقب وضعه خلال الأسابيع المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عاد إلى ناديه الأم هذا الموسم، لكنه لم يستعد مستواه المعتاد من حيث الجاهزية أو التأثير داخل الملعب، كما أن احتلال سانتوس المركز الـ16 في الدوري البرازيلي زاد من احتمالات خروجه مجددًا.



ووفقًا لصحيفة "صن سبورت"، فإن خمسة أندية في الدوري الإنجليزي قد تدرس خطوة التعاقد مع نيمار، أبرزها تشيلسي الذي يعاني من إصابات بعض عناصره المؤثرة، إلى جانب امتلاكه مجموعة من اللاعبين من أميركا الجنوبية.

كما يظهر اسم مانشستر يونايتد الساعي لضم نجم صاحب تأثير جماهيري، بالإضافة إلى مانشستر سيتي، ليفربول ونيوكاسل.

