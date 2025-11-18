مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين

كتب - يوسف محمد:

08:37 م 18/11/2025
    منتخب المغرب للناشئين
    اعلان موعد قرعة كأس العرب وكأس العالم للناشئين 2025

واصل منتخب العراق للناشئين تحت 17 عاما، أدائه المميز في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد الفوز على حساب منتخب مالي في دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين.

وحقق المنتخب المغربي، الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، ليضمن ناشئين أسود الأطلس التأهل إلى ربع نهائي المونديال.

وسيواجه منتخب المغرب في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين، نظيره المنتخب البرازيلي الذي صعد إلى الدور ذاته، بعد الفوز على حساب فرنسا 4-3 بركلات الترجيح.

موعد مباراة البرازيل وفرنسا في مونديال الناشئين

وتقام مباراة المغرب والبرازيل في ربع نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، يوم الجمعة المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، في قطر خلال الفترة من 3 نوفمبر 2025 حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد ودع النسخة الحالية من البطولة، بعد الهزيمة أمام منتخب سويسرا، في دور الـ32 بالبطولة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

صلاح ومرموش بينهم.. الدوري الانجليزي يخسر نجومه بسبب كأس الأمم الأفريقية

مباراة السعودية والجزائر تسجل رقما تاريخيا لسالم الدوسري

