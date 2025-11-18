موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

واصل منتخب العراق للناشئين تحت 17 عاما، أدائه المميز في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد الفوز على حساب منتخب مالي في دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين.

وحقق المنتخب المغربي، الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، ليضمن ناشئين أسود الأطلس التأهل إلى ربع نهائي المونديال.

وسيواجه منتخب المغرب في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين، نظيره المنتخب البرازيلي الذي صعد إلى الدور ذاته، بعد الفوز على حساب فرنسا 4-3 بركلات الترجيح.

موعد مباراة البرازيل وفرنسا في مونديال الناشئين

وتقام مباراة المغرب والبرازيل في ربع نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، يوم الجمعة المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، في قطر خلال الفترة من 3 نوفمبر 2025 حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد ودع النسخة الحالية من البطولة، بعد الهزيمة أمام منتخب سويسرا، في دور الـ32 بالبطولة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

صلاح ومرموش بينهم.. الدوري الانجليزي يخسر نجومه بسبب كأس الأمم الأفريقية

مباراة السعودية والجزائر تسجل رقما تاريخيا لسالم الدوسري