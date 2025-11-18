منتخب ألمانيا يتأهل إلى كأس العالم على حساب سلوفاكيا

نجح منتخب ألمانيا في الفوز على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن ختام تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل أهداف منتخب ألمانيا كل من: نيك فولتاميد في الدقيقة 18، سيرجي جنابري في الدقيقة 29، ليروي ساني 36 و 41، بوتي باكو في الدقيقة 67، أسان ويدراوجو في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز تأهل منتخب ألمانيا إلى كأس العالم موسم 2026، بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة، فيما صعد منتخب سلوفاكيا إلى الملحق الأوروبي بعدما احتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

