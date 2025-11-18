مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

منتخب ألمانيا يتأهل إلى كأس العالم على حساب سلوفاكيا

كتب - محمد عبد السلام:

12:39 ص 18/11/2025

منتخب ألمانيا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح منتخب ألمانيا في الفوز على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن ختام تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل أهداف منتخب ألمانيا كل من: نيك فولتاميد في الدقيقة 18، سيرجي جنابري في الدقيقة 29، ليروي ساني 36 و 41، بوتي باكو في الدقيقة 67، أسان ويدراوجو في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز تأهل منتخب ألمانيا إلى كأس العالم موسم 2026، بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة، فيما صعد منتخب سلوفاكيا إلى الملحق الأوروبي بعدما احتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

اقرأ أيضًا:
"سلاح نيجيري بإنجاز عالمي" .. من هو زوبيرو مدرب وي أمام الأهلي في كأس مصر؟

"متعتى الأكبر" .. حكاية مجدي بطاطا نجم الكرة الشراب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ألمانيا و سلوفاكيا تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 كأس العالم 2026 منتخب ألمانيا منتخب سلوفاكيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو