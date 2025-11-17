تغيير ملعب مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كشف نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم الإثنين، عن نقل مباراته المقبلة أمام الأهلي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26 إلى ملعب جديد.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي الجيش الملكي على موقع منصة "فيسبوك": "تخبر إدارة النادي جماهيرها بنقل مباراة الأهلي من ملعب مولاي عبد الله إلى ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي يوم الجمعة 28 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب كلٍّ من: الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.