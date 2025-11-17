"بعد أكثر من عام في الغيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم الكرة السعودية

كشف ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي، عن اللاعب العربي بالنسبة له من خلال المهارة التي تميز كل لاعب.

وقال بونو خلال فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي للدوري السعودي: "أفضل لاعب عربي بالنسبة ل من ناحية القوة، هو سفيان مرابط، فيما يأتي أشرف حكمي هو الأفضل من ناحية السرعة".

وأضاف: "من ناحية قوة التسديد بالنسبة لي حكيم زياش، فيما يعد نور الدين نيبت أفضل لاعب توفرت فيه صفات القيادة بالنسبة لي".

واختتم بونو تصريحاته: "من ناحية المهارة والذكاء بالنسبة لي محمد أبو تريكة هو اللاعب الأفضل"، ليكون بذلك أبوتريكة هو اللاعب الوحيد الذي اختاره بونو مرتين.

ويتواجد ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، رفقة كلا من، مواطنه منير المحمدي وويليامز حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

والجدير بالذكر أن ياسين بونو يستعد للمشاركة رفقة منتخب بلاده المغرب، في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها، خلال الفترة من 18 ديسمبر المقبل حتى يوم 21 من الشهر ذاته.

